Москва, 12 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Законопроект об освобождении ветеранов боевых действий от налога на доходы физических лиц при получении дохода в размере до 5 млн рублей в год внес в Госдуму депутат Алексей Журавлев («Родина»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Документом также предусматривается 50% скидка на оплату налога в случае, если ветеран получает более 5 млн рублей в год.

Депутат считает, что принятие законопроекта позволит повысить престиж военной службы в обществе, будет являться соразмерным поощрением гражданина за то, что он подвергал опасности собственную жизнь в интересах России.