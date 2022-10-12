Москва, , 12:01 — REGNUM Все крупные экономики ощутимо замедляются, что делает рецессию весьма вероятной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

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«А ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими ЦБ мира сильно приближает наступление этой рецессии, — сказал Хестанов. — Временной масштаб этого явления сильно зависит от того, будет ли нынешний кризис циклическим (как в 2008 году) или структурным. Во втором случае вполне вероятен очень длительный — на годы — период спада. Чем беднее страна, тем сильнее она страдает от рецессии. Эта зависимость весьма сильна. Что касается долгосрочных прогнозов для мировой экономики в целом, то многое будет зависеть от глубины и продолжительности спада. Делать прогнозы этого типа станет возможно через пару кварталов после того, как рецессия начнется. Пока же ещё рано».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, велик ли риск реализации сценария глобальной рецессии.

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