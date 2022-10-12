Мелитополь, , 12:00 — REGNUM На Запорожской АЭС восстановлено энергоснабжение, резервно-аварийное питание, которое производилось от дизельных генераторов, использовалось на протяжении менее одного часа. Об этом 12 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа», — написал он в своём сообщении.

Также Рогов отметил, что ранее МАГАТЭ сообщило, что Запорожская АЭС второй раз за последние пять дней была полностью отключена от внешнего энергоснабжения, полагаясь только на дизельные генераторы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации города Энергодар Александр Волга заявил, что на данный момент вопрос о запуске энергоблоков Запорожской АЭС пока не стоит и для того, чтобы обеспечить тепло в городе, будут задействованы резервные источники.