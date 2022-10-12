Барнаул, , 12:00 — REGNUM Просроченная дебиторская задолженность потребителей — физических лиц Алтайского края перед «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в сентябре 2022 года снизилась на 11,4%. Перед началом отопительного сезона погасили долги за потребленный газ более 2 тысяч абонентов региона на общую сумму 11,7 млн рублей, сообщает 12 октября минпромстрой региона.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Снижения уровня задолженности удалось достичь за счет комплексной работы поставщика по улучшению платежной дисциплины. Около 90% потребителей оплатили счета на стадии получения уведомлений о сформировавшейся задолженности и предстоящем отключении от газоснабжения.

«Мы достигли существенного снижения задолженности населения за газ перед началом отопительного сезона и надеемся на дальнейшую положительную динамику. Напоминаю нашим абонентам, что соблюдение платежной дисциплины позволяет сэкономить денежные средства на оплату пени, расходов по отключению/подключению к газоснабжению», — пояснил директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в Алтайском крае Олег Колмаков.

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 сентября в 97% жилого фонда Алтайского края началась подача тепла: отопительный период стартовал в 68 муниципальных образованиях.

Читайте также: В Алтайском крае стартовал отопительный сезон