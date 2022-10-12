Барнаул, 12 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Просроченная дебиторская задолженность потребителей — физических лиц Алтайского края перед «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в сентябре 2022 года снизилась на 11,4%. Перед началом отопительного сезона погасили долги за потребленный газ более 2 тысяч абонентов региона на общую сумму 11,7 млн рублей, сообщает 12 октября минпромстрой региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Снижения уровня задолженности удалось достичь за счет комплексной работы поставщика по улучшению платежной дисциплины. Около 90% потребителей оплатили счета на стадии получения уведомлений о сформировавшейся задолженности и предстоящем отключении от газоснабжения.

«Мы достигли существенного снижения задолженности населения за газ перед началом отопительного сезона и надеемся на дальнейшую положительную динамику. Напоминаю нашим абонентам, что соблюдение платежной дисциплины позволяет сэкономить денежные средства на оплату пени, расходов по отключению/подключению к газоснабжению», — пояснил директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в Алтайском крае Олег Колмаков.

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 сентября в 97% жилого фонда Алтайского края началась подача тепла: отопительный период стартовал в 68 муниципальных образованиях.

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