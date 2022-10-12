Москва, , 12:00 — REGNUM На протяжении последних нескольких месяцев ФРС США пытается справиться с последствиями энергетического кризиса и удержать уровень инфляции — для достижения этой цели монетарная политика США продолжает ужесточаться, при этом существенного влияния на рост цен оказать не удается, а вот замедление роста экономики очевидно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате пятого подряд повышения ставка ФРС сейчас зафиксирована на уровне 3,25%, однако эксперты прогнозируют дальнейшее повышение ставки в ноябре 2022 года в пределах 3,75-4%, — сказала Валишвили. — Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс описал сложившуюся ситуацию как «идеальный шторм», способствующий дальнейшей мировой рецессии, стагфляции и развитию турбулентности на финансовом рынке. Описать данную взаимосвязь можно следующим образом. Повышение ставки ФРС направлено в том числе и на усиление доллара. Укрепление доллара существенно удорожает импорт продовольственных товаров и энергоресурсов для других стран».

Кроме того, как отметила Валишвили, внешний долг европейских и многих других стран номинирован именно в долларах США, следовательно, такая ситуация будет загонять в долги всё больше суверенных государств.

«Дополнительное давление оказывается и на финансовый рынок. Каждое решение ФРС отражается на индексе широкого рынка S&P 500, который с начала 2022 года сократился более чем на 20%. В результате дальнейшего торможения экономики США неизбежно сократится платежеспособный спрос, и, как следствие, сократится объем импорта, — сказала экономист. — Данная ситуация повлияет на страны-экспортеры энергоресурсов, металлов и других поставляемых ресурсов. На сегодняшний день очевиден сценарий глобальной рецессии. Остается открытым вопрос только о глубине экономического спада».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава минфина США Джанет Йеллен заявила что американская экономика продемонстрировала большую устойчивость в тяжелых условиях, создавшихся на мировых рынках.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр финансов Йеллен довольна положением дел в экономике США

Читайте развитие сюжета: Политика мировых ЦБ сильно приближает глобальную рецессию — прогноз