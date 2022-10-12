Будапешт, 12 октября 2022, 13:17 — REGNUM Венгрия не поддержит предложения, угрожающие энергоснабжению какой-либо из стран Евросоюза, в том числе об установлении потолка цен на газ. Об этом венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил журналистам перед началом заседания совета министров энергетики стран ЕС.

Петер Сийярто
Петер Сийярто
Estonian Foreign Ministry

Он отметил, что Будапешт поддерживает все предложения, которые улучшают безопасность энергопоставок в Европе, но не поддержит любые инициативы, которые будут угрожать их безопасности. Венгерская сторона ожидает, что Еврокомиссия не будет высказывать, а Евросовет не будет принимать какие-либо из таких предложений.

«Не должно быть предложений, которые уменьшили бы количество доступного газа или другого источника энергии на континенте», — сказал Сийярто.

По его словам, к таким предложениям относится и попытка ограничить цены на газ. Россия ясно предупредила о том, что прекратит поставки газа в случае установления ценового потолка.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости ввести потолок цен на российский газ заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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