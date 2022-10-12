Будапешт, , 13:17 — REGNUM Венгрия не поддержит предложения, угрожающие энергоснабжению какой-либо из стран Евросоюза, в том числе об установлении потолка цен на газ. Об этом венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил журналистам перед началом заседания совета министров энергетики стран ЕС.

Петер Сийярто Estonian Foreign Ministry

Он отметил, что Будапешт поддерживает все предложения, которые улучшают безопасность энергопоставок в Европе, но не поддержит любые инициативы, которые будут угрожать их безопасности. Венгерская сторона ожидает, что Еврокомиссия не будет высказывать, а Евросовет не будет принимать какие-либо из таких предложений.

«Не должно быть предложений, которые уменьшили бы количество доступного газа или другого источника энергии на континенте», — сказал Сийярто.

По его словам, к таким предложениям относится и попытка ограничить цены на газ. Россия ясно предупредила о том, что прекратит поставки газа в случае установления ценового потолка.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости ввести потолок цен на российский газ заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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