Москва, 12 октября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Цели специальной военной операции России на территории бывш. УССР остались прежними. Об этом 12 октября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков рассказал, что цели спецоперации остаются прежними и не изменились на фоне последних событий.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков заявил, что поставки западных вооружений сделают Киеву «только больнее».