Екатеринбург, , 11:55 — REGNUM Актёр и сценарист Владимир Машков посетит Екатеринбург для поиска учеников Московской театральной Школы Табакова. Актёр проведёт кастинг среди старшеклассников, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения.

Владимир Машков Василий Иванов © ИА REGNUM

Второй этап кастинга пройдёт в уральской столице 12 и 13 ноября. Площадкой для его проведения станет школа №30. Здесь соберутся школьники, предварительно отобранные на основе предоставленной ранее анкеты-видеовизитки.

Подать заявку на участие в первом этапе кастинга можно до 3 ноября через форму на сайте школы. Отмечается, что к участию допустят только учеников девятых и 10-х классов.