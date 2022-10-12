Москва, , 11:54 — REGNUM В России больше всего шансов на скорое восстановление спроса имеет первичный рынок жилья благодаря программам господдержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На рынок жилья в скором времени выйдут выплаты гражданам, служащим по контракту, а это достаточно большие средства, чтобы сформировать первоначальный взнос по ипотеке, — сказала Лебединская. — Увеличение спроса по ипотечным программам способно простимулировать рост цен и восстановление спроса. Кроме того, не стоит забывать и о росте номинальной заработной платы. Жильё было и остаётся защитным активом для большинства жителей РФ. Больше шансов на скорое восстановление спроса имеет первичный рынок жилья благодаря программам господдержки. Причём в регионах потенциал восстановления даже немного выше, чем в крупных агломерациях».

По ее словам, фактором восстановления может быть и обесценивание национальной валюты.

«Снижение курса способно высвободить часть средств домохозяйств, временно «заблокированных» на валютных счетах в ожидании девальвации рубля в надежде компенсировать убытки от курсовой разницы», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный банк РФ призвали пресечь повышение ставок по ипотеке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме просят Набиуллину пресечь повышение ставок по ипотеке