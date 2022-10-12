Москва, , 11:54 — REGNUM На рынке нефти сегодня, 12 октября, ключевой тематикой для обсуждения может стать информация об утечке черного золота из трубопровода «Дружба», которая приходит из Польши. Кроме того, эксперты обсуждают возможность установления потолка цен на нефть, поставляемую из России, и риски новых повышений процентных ставок ФРС США и другими регуляторами из-за продолжающегося роста инфляции из-за энергетического кризиса в западных странах. Об этом сообщил ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, стоимость нефти марки Brent 12 октября колеблется на открытии торгов в районе $94 — $95 за баррель. Повышение стоимости может привести к движению котировок сегодня или в ближайшие дни до района уровней $96,70 и до «психологически» важного уровня $100. Снижение спроса, хотя этот вариант сейчас менее вероятен, приведет к достижению уровня $92 за баррель. Помимо отчетов по инфляции на рынок нефти может оказать сегодня влияние Краткосрочный прогноз от агентства EIA и Ежемесячный отчет от ОПЕК, сказал эксперт.

Свирин добавил, что российский рубль в последние месяцы снизил корреляцию в сравнении с ценами на нефть, но также остается очень волатильным. Сегодня и в предстоящие дни может продолжиться повышение биржевого курса доллара США в паре с рублем, что скорее отражает опасения введения санкций против НКЦ и других организаций, входящих в структуру Московской биржи, а также риски прекращения поставок по нефтепроводам, отметил он. Поэтому, сказал эксперт, текущий взлет, скорее, будет носить временный характер.

«Торги сегодня утром проходят в районе 64-65 рублей за доллар, а по евро — в районе 62, — сказал он. — В предстоящие дни повышение спроса на доллар может привести к достижению границ уровней 66 – 68,50 за американскую валюту. При этом снижение спроса на иностранную валюту, хоть оно и менее вероятно, приведет к достижению района 60 – 61,50».