Сочи, Краснодарский край, 12 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Краснодарском крае следователи изучают обстоятельства гибели ребёнка от укусов бойцовских собак. Об этом ИА REGNUM сообщили в СК России.

Dineshraj Goomany Собака

Как полагают следователи, девочка с матерью и её сожителем приехали из Краснодара на отдых в Лазаревский район, где проживали в доме у отца мужчины. Также на отдых приехал хозяин дома с матерью. При этом с собой владелец дома привёз трёх собак породы питбультерьер. 10 октября мать девочки с сожителем выехали в магазин, оставив ребёнка на втором этаже дома, никого не предупредив. Пожилая женщина запустила собак в дом без намордников и ошейников. Они напали на девочку. От множественных ран ребёнок скончался.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю подготовить доклад об обстоятельствах трагедии.