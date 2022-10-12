Джакарта, 12 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что усилия по ограничению цен на нефть в США могут иметь неприятные последствия, сообщает Bloomberg.

(сс) Prayitno Индонезия

«Когда Соединенные Штаты вводят санкции с использованием экономических инструментов, это создает прецедент для всего. И это создаст неопределенность не только для Индонезии, но и для всех других стран», — заявила министр финансов в интервью Bloomberg.

Индонезия, крупный экспортер сырьевых товаров, оказалась в числе стран, которые по-прежнему не убеждены аргументом ограничения цен. Министр заявила, что усилия по ограничению цен, вероятно, сыграли роль в недавнем решении Саудовской Аравии и ее союзников по ОПЕК+ сократить добычу нефти, что разочаровало президента США Джо Байдена и подорвало усилия Белого дома по снижению мировых цен на энергоносители перед решающими промежуточными выборами.

США пытаются заручиться поддержкой ограничения цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов от энергоносителей. В то время как страны «Большой семерки» поддержали эти усилия, другие страны, такие как Индия и Китай, остаются крупными покупателями нефти, а ряд развивающихся стран отказался занять твердую позицию против России.

Индонезия пока извлекала выгоду из непредвиденных финансовых поступлений от роста цен на сырьевые товары, которые помогли ей защититься от воздействия более сильного доллара и более высокой стоимости заимствований, вызывающих потрясения в других странах с развивающейся экономикой.