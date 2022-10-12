Энергодар, Запорожская область, 12 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Около 30 киевских диверсантов ликвидированы во время попытки прорыва на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом 12 октября сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

(сс) DENAMAX Запорожская АЭС

В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что пока станции ничего не угрожает, она работает, хотя и находится в «холодном» режиме, не подавая электричества в сеть.

«Для этого у нее существуют все необходимые средства: дизель-генераторы, топливо, персонал. Пока в таком режиме», — сказал он.

По словам Балицкого, не прекращаются попытки диверсантов прорваться на станцию. В ходе последней атаки ликвидировано порядка 30 киевских диверсантов.