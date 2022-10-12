Приштина, Сербия, , 11:57 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 11 октября провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Энтони Блинкен

По данным журналистов, стороны обсудили диалог Сербии и Косово, а также политическое развитие Косово.

В ходе беседы стороны подчеркнули необходимость ускорения диалога и заключения юридически обязательного соглашения о взаимном признании между Косово и Сербией.

В тот жег день Блинкен провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.

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