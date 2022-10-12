Магас, , 11:52 — REGNUM В Ингушетии отмечена самая низкая в России смертность среди пенсионеров. На 100 тыс. человек населения в регионе зафиксировано 2,06 тыс. смертей. Такие данные приводит Росстат по итогам 2021 года.

Пенсионер © Наталья Диева

При расчете показателя смертности учитывали женщин в возрасте 55 лет и старше и мужчин старше 60 лет. Ингушетия стала лидером по этому показателю. Также низкие показатели смертности пенсионеров отмечены в Ямало-Ненецком округе (2,52 тыс. смертей на 100 тыс. населения) и Чукотском (3,02 тыс.) автономных округе. В пятерку регионов по низким показателям смертности также вошли Дагестан и Ханты-Мансийский автономный округ (3,09 тыс. и 3,26 тыс. соответственно).

Наибольшие показатели смертности установлены в Новгородской области, где на 100 тыс. человек населения пенсионного возраста пришлось в 2021 году 5,97 тыс. смертей.