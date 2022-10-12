Москва, 12 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Обновить транспортную и энергетическую инфраструктуру необходимо в Якутии. Об этом заявил на сессии «Прогнозные топливно-энергетические балансы — ключ к решению задач социально-экономического развития и стратегического планирования в регионах» глава республики Айсен Николаев в ходе форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«В нашей республике разработан целевой прогнозный топливно-энергетический баланс до 2030 года. К 2030 году производство энергетических ресурсов планируется нарастить более чем в три раза», — сказал Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что соразмерно росту объёмов добычи увеличится экспорт энергоресурсов. Кроме того, по прогнозам в два раза вырастет их потребление внутри страны. Главной целью глава Якутии назвал развитие промышленности, обеспечение энергоресурсами населения и предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 2021 году извлекли из-под земли 47% полезных ископаемых от всех, добытых в ДФО. Объёмы добычи нарастили ещё четыре дальневосточных региона — Хабаровский край, Забайкалье, Камчатка и Колыма.