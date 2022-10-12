Вашингтон, 12 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Правящий режим Китая стремится к экспансии в Арктическом регионе для эксплуатация природных ресурсов, обеспечения безопасности торговых путей и получения военного преимущества против Соединённых Штатов. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео, сообщает сегодня, 12 октября, информационное агентство The Epoch Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Коммунистическая партия Китая и её лидер Си Цзиньпин толкают Пекин на путь конфронтации с Вашингтоном, преследуя стратегические цели в регионе, заявил Помпео в интервью Институту Хадсона, консервативному аналитическому центру, где он является ведущим научным сотрудником.

«Си Цзиньпин ясно дал понять, что он хочет править вечно и что его власть должна быть над всем. Я думаю, мы должны отнестись к этому серьёзно <…> Не заблуждайтесь на этот счёт, у Китая есть глубокие стратегические военные намерения в Арктике», — сказал бывший госсекретарь США.

Помпео считает, что Пекин «вторгается» в Арктический регион ради более широких усилий по обеспечению военной и экономической безопасности против Запада. Эти усилия предпринимаются уже несколько лет, но достигли нового максимума в 2017 году, когда Китай попытался приобрести выведенную из эксплуатации военно-морскую базу в Гренландии.

Бывший госсекретарь США подчеркнул, что Арктический регион имеет ключевое значение для обороны и национальной безопасности США не только из-за находящихся там ресурсов, но и потому, что если Китай или Россия выпустят баллистические ракеты, то они должны пролететь именно над Арктикой.

«Наша противоракетная оборона против таких межконтинентальных баллистических ракет, независимо от того, поступают ли они из России или Китая, развернута в основном в Арктике, в Гренландии и на Аляске», — рассказал Помпео.

По его мнению, восемь стран Арктического совета должны запретить военное присутствие в Арктике неарктических стран.

«Китаю нельзя позволить быть частью какой-либо организации, включая Арктический совет, которая пытается добиться результатов в регионе», — отметил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты отмечают, что военное сотрудничество между Китаем и Россией направлено на совместное поддержание регионального мира и стабильности, в то время как «шумиха» вокруг теории «китайской угрозы» является не более чем спекуляцией.

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