Варшава, , 11:51 — REGNUM Утечка на нефтепроводе «Дружба», случайная или преднамеренная (на второе указывает то, что она произошла на территории Польши) — еще один гвоздь в крышку гроба немецкой экономики, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. В своем телеграм-канале 12 октября он пояснил:

Нефтепровод «Дружба» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Германия была главным получателем нефти из Дружбы». Последние полвека базисом немецкой экономики были энергоресурсы, поставлявшиеся по долгосрочным контрактам и приемлемым ценам из СССР/России, недорогая, но высококвалифицированная местная рабочая сила, усердие которой было густо замешано на протестантизме, и в последние десятилетия — дешевые китайские товары, позволявшие сдерживать инфляцию.

Сегодня все три слагаемые немецкого экономического успеха рассыпаются на глазах. О русском газе можно начать забывать, рабочая сила вместе с компаниями переезжает в США, а в Китае свой ворох проблем, от замедления темпов экономического роста до перманентно увеличивающихся ставок заработных плат и удорожания логистики. По всему выходит, что бенефициаром вчерашней утечки из «Дружбы» выступают США, контролирующие каждый шаг польского руководства».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября разгерметизацию на нефтепроводе «Дружба» обнаружил его оператор из Польши PERN.

По словам главного коменданта государственной пожарной стражи Польши Кароля Кежковского, утечка нефти из трубопровода «Дружба» будет продолжаться еще несколько часов.

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