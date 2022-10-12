Екатеринбург, , 11:55 — REGNUM В Екатеринбурге на территории бывшего хлебозавода на улице 8 марта создадут индустриальный парк. Об этом журналистам сообщил начальник департамента городской экономики Алексей Прядеин.

Хлебозавод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Создание и запуск индустриального парка, расположенного на территории бывшего хлебозавода по адресу 8 марта, 203, запланирован на 2025 год», — приводит ТАСС слова Прядеина.

Создание парка обойдётся в 100 млн рублей. Здесь планируют разместить пять резидентов. Это позволит создать около 300 рабочих мест.