Триполи, 12 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Турция и Ливия приступили к реализации меморандума о поиски полезных ископаемых в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По его словам, турецкие компании в ближайшее время начнут разведку нефти и газа в ливийских территориальных водах. Речь идёт о территориях, находящихся южнее и восточнее острова Крит.

«Мы начнем разведку нефти и газа в ливийских водах после недавнего соглашения с Правительством национального единства Ливии, и мы отвергаем критику Европейского союза. Мы установили новую зону для сотрудничества в обнаружении и добыче нефти и ее производных на континентальном шельфе», — заявил Эрдоган.

Ранее представители Греции, Египта и ЕС заявили о том, что осуждают соглашение между Турцией и Ливией из-за нарушения норм свободы судоходства.