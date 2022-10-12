Варшава, 12 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Оснований полагать, что за утечкой на нефтепроводе «Дружба» стоит диверсия, нет, заявил 12 октября уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер.

Водник Участок нефтепровода «Дружба»

«Здесь мы можем говорить о случайном повреждении», — цитирует его Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разгерметизацию на нефтепроводе «Дружба» обнаружил его оператор из Польши PERN.

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