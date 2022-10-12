Астана, 12 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Россия и Казахстан в рамках взятых на себя обязательств ведут сотрудничество в военной сфере. Об этом 12 октября заявил журналистам министр обороны республики Руслан Жаксылыков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«На сегодняшний день никаких проблем у нас (России и Казахстана — ред.) нет. Все в рамках договорных обязательств», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Жаксылыков отрицательно ответил на вопрос о том, намерены ли оборонные ведомства России и Казахстана заключать новые соглашения в рамках визита в Астану президента РФ Владимира Путина.

«В части военного сотрудничества у нас все вопросы уже отработаны», — пояснил глава минобороны Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Казахстан и Катар намерены продолжать укреплять торгово-экономические связи.