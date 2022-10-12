12 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление представителя киевского режима по вопросам энергетики Германа Галущенко о том, что 30% инфраструктуры подконтрольной киевскому режиму территории подверглось ракетным российским ударам.

Мирослава Романенко, , 13:05 — REGNUM 30% инфраструктуры подконтрольной киевскому режиму территории подверглось российским ракетным ударам, заявил 11 октября в интервью CNN представитель киевского режима по вопросам энергетики Герман Галущенко.

Архип Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880

Представитель Киева указал на то, что энергосистема на территории б. УССР в стабильном состоянии, однако киевский режим рассматривает вариант получения дополнительных объемов электричества из Европы. Также Галущенко призвал Запад дать Киеву системы ПВО, чтобы защитить инфраструктуру.

Заявление Галущенко обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения предположили, что для достижения стопроцентного результата нужна примерно неделя. Иные предположили, что в Киеве могут манипулировать цифрами, чтоб выбить больше западной помощи. Другие указали на то, что чем больше вывести из строя энергетической инфраструктуры, тем меньше люди на территории б. УССР будут подвержены бандеровской пропаганде.

«Это он к тому, чтобы потом отмыть больше денег на восстановлении?» — задался вопросом Alexander.

«30% — это мало, нужно довести минимум до 60%», — считает Погранец.

«Главное, не останавливайтесь!» — призвал Александр.

«Надо все 100% выводить из строя и связь с интернетом. Может, начнут думать своей головой, а не телевизором», — написал Евгений.

«Так это только показательное выступление было!» — с сарказмом добавила Елена.

«Вопрос даже не в численных показателях, — треть, четверть и т.п., а в достижении точки невозврата, после которой восстановление энергетики в прежнем режиме в обозримом будущем станет физически невозможным при всем желании. После этого по цепочке ляжет промышленность, железные дороги (останутся только дизель-электровозы), связь, интернет и т.п. Переход освещения и ж/д на дизель и мазут кратно увеличит потребление нефтепродуктов и затруднит перемещение грузов по стране и т.п. Одно за одним», — отметил Vladislav A.

«И перед каждым «ремнём по опе» папа деликатно и дипломатично об этом предупреждает засранцев. Ну где вы ещё такое встретите! Нигде», — иронизирует Кэт С., под «папой», видимо, подразумевая президента России Владимира Путина.

«По-хорошему, [киевскому режиму] наглядно продемонстрировали, что могут за день (!) [территорию бывш. УССР] полностью погасить. Но пока этого не делают», — прокомментировал Алексей М.

«Могут и [лгать] про 30%. Чтобы их, бедненьких, хозяин пожалел и косточку кинул!» — предположил Александр.

Ракетные удары. СВО к 13:00 11.10.2022 (c) ИА REGNUM

«Мало! Дядя Вова жалеет народ, [живущий на территории бывш. УССР]! В отличие от Зеленского! Вместо того чтобы сдаться, капитулировать, сдать оружие и начать жить по-новому в мире, не мучая людей [на территории б. УССР]… он издевается над ними и просит ещё оружия — значит, убивает дальше свой народ… Тупой клоун», — не выдержал Alex T.

«Ну этого достаточно, чтоб Европе не поставлять электричество», — комментирует Daria E.

«Ваша все еще исправная энергетическая инфраструктура — это наши недоработки, нам есть куда стремиться. Прокомментировал заявление [Галущенко] генерал Суровикин», — пошутил Руслан.

«За Крым, за Донбасс, пусть на своей шкуре почувствуют, что значит без света, чтоб в следующий раз, когда захотят что-то сделать, ручонки бы сами задрожали в треморе», — пишет Оксана.

«Декоммунизация должна быть 100%!» — добавил Наиль З.

«То есть, чтобы вколотить бывшую [УССР] в каменный век, нужна всего неделя? ОК, так и запишем…» — отреагировал Владимир С.

«Тонко намекают, что хотят «добавки», — смеется Ксюша.

«Без электричества не работает телевидение, интернет и т.д. Если их лишить всего того *овна, что льётся в их информационном поле, то, возможно, через месяц мозги у [жителей бывш. УССР] начнут восстанавливаться?» — подытожила Екатерина.