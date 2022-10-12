Москва, , 11:47 — REGNUM Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) обошёл Филиппа Киркорова в рейтинге самых востребованных на корпоративах артистов. Список 12 октября опубликовал в своём телеграм-канале известный организатор концертных мероприятий Табриз Шахиди.

SHAMAN Okras

Он отметил, что рейтинг является несколько хаотичным, но приближенным к реальности. Шахиди также написал, что в приведённой таблице, которая является его субъективной оценкой состояния рынка, исполнители расположены в порядке популярности. SHAMAN занял в списке четвёртое место, его «соседями» оказались певица Zivert (Юлия Зиверт) и Баста (Василий Вакуленко). Что касается Филиппа Киркорова, то он занял лишь 11-ю позицию, обойдя Сосо Павлиашвили, но уступив Николаю Баскову.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники SHAMAN обвинили Филиппа Киркорова в плагиате. Они обратили внимание, что певец изменил имидж, сделав себе дреды. Продюсер Виктор Дробыш сказал, что не считает это «воровством» и отметил, что Киркоров правильно делает, когда берёт что-то у молодого поколения.

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