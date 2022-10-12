Москва, 12 октября 2022, 11:47 — REGNUM Генеральная прокуратура России совместно с ФСБ и МВД пресекли деятельность порядка 900 информационных ресурсов, на которых распространялись недостоверные данные о ходе специальной военной операции, заявил 12 октября глава Генпрокуратуры Игорь Краснов.
Краснов добавил, что Генпрокуратура обратилась к Роскомнадзору с требованием заблокировать данные ресурсы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Краснов заявил, что мобилизационная система в России требует модернизации.
Читайте также: Генпрокурор РФ Краснов предложил модернизировать систему мобилизации