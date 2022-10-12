Москва, , 11:47 — REGNUM Генеральная прокуратура России совместно с ФСБ и МВД пресекли деятельность порядка 900 информационных ресурсов, на которых распространялись недостоверные данные о ходе специальной военной операции, заявил 12 октября глава Генпрокуратуры Игорь Краснов.

Игорь Краснов Kremlin.ru

«Вместе с ФСБ и МВД мы работаем над пресечением размещённой недостоверной информации о мобилизации, незаконных протестных акций, а также попыток дискредитации наших Вооружённых сил», — сказал он РИА Новости.

Краснов добавил, что Генпрокуратура обратилась к Роскомнадзору с требованием заблокировать данные ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Краснов заявил, что мобилизационная система в России требует модернизации.

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