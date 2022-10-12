Новосибирск, , 11:48 — REGNUM Заявление Джо Байдена, который призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь, связано не только с ведущейся в США избирательной кампанией. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Данное заявление, по всей видимости, связано не только с ведущейся в США избирательной парламентской кампанией (обвинения подобного рода не лучшим образом сказываются на рейтинге возглавляемой Байденом Демократической партии), но и определёнными подвижками в сознании американских элит и руководства в свете событий последних дней — прежде всего с осмыслением возможного отказа курса на дальнейшую эскалацию конфликта [на территории бывш. УССР] путём поставки все более опасных с точки зрения общемировой безопасности вооружений. Представляется, что времени на подобную рефлексию у американского руководства немного, и стратегический выбор придётся сделать уже в ближайшее время, поскольку российское руководство свою позицию уже обозначило», — сказал Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент США Джо Байден попросил Владимира Зеленского публично не жаловаться на недостаточную помощь нацистам со стороны Вашингтона.

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