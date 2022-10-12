Лондон, , 11:46 — REGNUM Экономика Великобритании против ожиданий сократилась в августе во второй раз за три месяца, как сообщило 12 октября Управление национальной статистики, и это повышает вероятность того, что страна уже находится в рецессии. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Здание министерства финансов Великобритании Gov.uk

Зафиксированное падение производства на 0,3% было вызвано резким спадом в обрабатывающей промышленности и небольшим сокращением в сфере услуг.

Спад означает, что британской экономике повезет, если она избежит дальнейшего ухудшения в третьем квартале, что ознаменует начало рецессии, которая, по прогнозам многих аналитиков, продлится по меньшей мере в первые месяцы 2023 года.

«Экономика Великобритании балансирует на грани рецессии, — считает главный экономист британского отделения консалтинговой фирмы KPMG, входящей в «Большую четверку», Яэль Селфин. — Перспектива повышения Банком Англии базовых процентных ставок и тревога по поводу неустойчивого рынка жилья могут привести к тому, что в 2023 году ВВП сократится на 1,6%».

«Падение ВВП в августе — это лишь вершина айсберга для британской экономики, которая, вероятно, вступает в затяжную рецессию, — полагает эксперт Bloomberg Economics Ана Луис Андраде. — Надвигается выраженный спад зимой, поскольку быстро растущие ставки усиливают давление на бюджеты домохозяйств».

Лейбористская оппозиция считает правительство консерваторов виновным в проблемах экономики, которые спровоцировали резкое повышение процентных ставок.

«Это кризис тори, созданный на Даунинг-стрит и оплаченный трудовым народом, — сказала член парламента от лейбористов Рейчел Ривз, министр финансов так называемого теневого кабинета. — Стоимость ипотеки стремительно растет, так что семьи не знают, как свести концы с концами. Расходы по займам растут. Уровень жизни снижается. И, по прогнозам, в ближайшие два года у нас будет самый низкий рост среди стран «Большой семерки».

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