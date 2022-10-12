Ивановская область, 18 апреля, 2012, 12:03 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту хищения денег в ТСЖ "Кондоминимум Юг и К" возбуждено в Иванове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.

Ранее прокурором Ленинского района Иванова было взято на контроль принятие решения по материалу проверки по заявлению председателя ТСЖ "Кондоминимум Юг и К" о неправомерных действиях бывшего руководства товарищества, связанных с хищением и нецелевым расходованием денежных средств, полученных от жителей в качестве оплаты коммунальных услуг. Образовавшаяся у ТСЖ задолженность перед поставщиками коммунальных услуг стала причиной отключения в октябре2011 г. теплоснабжения жилых домов в микрорайоне ДСК. При этом, сообщили в прокуратуре, сотрудники УМВД России по Иваново по указанному заявлению неоднократно принимали незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокурором в связи с неполнотой проведенной проверки. При этом давались указания о проведении экономического исследования на предмет целевого расходования бывшим руководителем ТСЖ денежных средств жителей, а также ряд других указаний.

По результатам исполнения указаний прокурора органом дознания назначено экономическое исследование финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, которым установлен факт невнесение бухгалтером в кассу денежных средств в размере свыше 450 тысяч рублей. В результате в отношении бухгалтера-кассира ТСЖ "Кондиминимум Юг и Ко" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере). В настоящее время проводится расследование.