Старый Оскол, Белгородская область, 12 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании автобуса задержали оперативники в Старом Осколе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Вечером 1 октября в дежурную часть поступила информация о минировании автобуса на одной из автостоянок. Тщательное обследование транспортного средства и прилегающей территории не выявило никаких опасных предметов. Оперативники установили личность анонима — им оказался 62-летний ранее не судимый местный житель.

По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл к автостоянке, чтобы встретится с братом, работающим водителем автобуса. На охраняемую территорию посетителя не пустили. Тогда раздосадованный пенсионер сообщил охране, что автобус его брата заминирован.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.