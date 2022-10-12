Сеул, , 11:46 — REGNUM В сентябре 2022 года иностранные инвесторы продали акции компаний Южной Кореи на сумму 2,33 трлн вон (~$1,63 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей комитета по финансовому контролю страны.

Инвестиции Анна Красноперова

Сообщается, что 78% продаж пришлись на рынок ценных бумаг KOSPI, остальные — на рынок акций высокотехнологичных компаний KOSDAQ.

Известно, что инвесторы продолжали сбывать акции с января по июнь текущего года, однако в июле вновь проявили интерес к южнокорейским ценным бумагам.

По состоянию на конец сентября, объём ценных бумаг, которыми владели иностранные инвесторы, оценивается в 781,4 трлн вон (~$547 млрд).