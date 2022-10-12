Астана, 12 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Никакой кризисной ситуации в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не наблюдается. Об этом заявил министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

Kremlin.ru Члены ОДКБ

«Никакого кризиса нет. В плане участия нашего государства у нас всё стабильно. Республика Казахстан выполняет свои обязательства, планы работ, которые мы заранее утверждали. Поэтому говорить о какой-то панике или же каких-то проблем нет смысла», — подчеркнул глава оборонного ведомства, слова которого приводит информационно-аналитический портал informburo. kz.

Он также подчеркнул, что Казахстан выполняет « все установленные нормы, у нас всё в порядке». Жалсылыков объяснил, что участие в ОДКБ политически и экономически целесообразно, поэтому не стоит заниматься домыслами о внутренней ситуации в организации.

«На сегодняшний день никаких проблем [с Россией] у нас нет. Всё в рамках договорных обязательств», — подытожил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Киргизии без уточнения причин приняло решение об отмене совместных с миротворческими силами ОДКБ командно-штабных учений «Нерушимое братство — 2022» за день до их начала.

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Эксперт по Туркестану Аждар Куртов счёл такой шаг авантюрой. По его мнению, похоже, что руководство страны не отдаёт себе отчёта в своих действиях и не представляет реальных последствий.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и её союзники по Организации Договора о коллективной безопасности не имеют серьёзных разногласий между собой.

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