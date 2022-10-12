Москва, 12 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. С 1 января в Москве будет увеличен размер минимальной пенсии с городской доплатой, сообщает 12 октября официальная пресс-служба мэра и правительства столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 193 до 23 313 рублей в месяц», — сказано в информации.

Размер индексации составит 10%. «Московскую» доплату получат более 2 млн пенсионеров.

В проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 591,5 млрд рублей на оказание мер социальной поддержки.