Иркутск, , 11:43 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 октября днем местами в центральных и южных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с.

Непогода 34.mchs.gov.ru

Неблагоприятный прогноз доведен до глав муниципальных образований, руководителей всех видов пожарной охраны и спасательных подразделений, руководителей органов местного самоуправления и объектов экономики, старост сельских населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Забайкальском крае и Чите 14 октября ожидается небольшой снег и ветер порывами до 17 метров в секунду.

Читайте также: Жителей Читы предупредили о непогоде