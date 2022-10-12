Ереван, , 16:10 — REGNUM Армения движется в сторону переориентации с России на США и ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил политолог Аслан Рубаев.

Флаги Армении и России Alexanyan

«Размещение гражданской миссии Европейского Союза на армяно-азербайджанской границе не привнесёт позитива в отношения между Арменией и Россией. Это вообще девальвирует, особенно в Армении, образ России как страны, которая может деэскалировать конфликт. Сегодня рейтинг доверия к России в Армении, как можно судить по армянской информационной повестке, падает, и в стране ориентация сейчас взята на США», — сказал эксперт.

Напомним, что во второй половине октября на границе Армении и Азербайджана приступит к работе гражданская миссия Европейского Союза.