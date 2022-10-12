Скопье, 12 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В профсоюзе сельскохозяйственных производителей Северной Македонии 11 октября обратились к правительству с требованием обеспечить фермерам сниженные цены на репроматералы. Об этом 12 октября сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, в 2022 году затраты на производство сельскохозяйственной продукции в стране возросли вдвое.

По словам фермеров, субсидий на закупку искусственных удобрений и нефти недостаточно для стимулирования отрасли, значение которой возросло на фоне глобального продовольственного кризиса.