Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Американские СМИ обнародовали информацию о причастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, чтобы предостеречь киевский режим от совершения подобных провокаций. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

СМИ США Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание отмечает, что между США и киевским режимом возникла напряжённость из-за того, как именно реагировать на российскую военную спецоперацию. Вашингтон возмутился тем, что с подачи Киева в Москве был взорван заминированный автомобиль.

Собеседник издания, знакомый с этим вопросом, полагает, что обнародование информации о заговоре в какой-то мере служит предупреждением Киеву о том, что не нужно повторят подобного рода провокационные действия.

5 октября о причастности киевских властей к убийству Дугиной сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные разведки.

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