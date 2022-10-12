Бодайбо, Иркутская область, 12 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Бодайбо вынесен приговор по уголовному делу о хищении самородков драгоценных металлов, сообщает 12 октября прокуратура Иркутской области.

Золото самородок

Суд установил, в период с июня по сентябрь 2021 г. подсудимый, работая машинистом экскаватора на производственном участке «Тунгуска» Бодайбинского района, принадлежащего золотодобывающему предприятию, собирал самородки драгоценных металлов. Согласно заключению эксперта в их состав входило золото общим весом 170 гр. и серебро — 22,5 гр., стоимостью более 700 тыс рублей.

При доставлении мужчины в отдел внутренних дел для проверки на причастность к совершению другого преступления у него в сумке были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции похищенные самородки. После чего фигурант дал признательные показания.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года на Чукотке утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей Омской и Новосибирской области, которым инкриминируется незаконный оборот драгоценных металлов

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