Донецк, 12 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Киевские нацисты обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что новый обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны бандеровцев был зафиксирован в 11:18 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено семь ракет из РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство внутренних дел оккупационного киевского режима приостановило работу сервисных центров из-за перебоев с электроснабжением.