Алма-Ата, Казахстан, 12 октября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Вопрос о том, как разрешится сложившаяся на территории б. УССР ситуация, будет решаться не с Киевом, посколькуВладимир Зеленский и его окружение реальными игроками не являются. Об этом 11 октября написал в своём телеграм-канале казахстанский политологДанияр Ашимбаев.

Джо Байден

«Да, для либеральной публики они «культовые личности» и так далее, но это не более чем пропаганда», — пояснил свою точку зрения эксперт.

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По его словам, б. УССР последние десятилетия строилась не как сильное самодостаточное государство, а лишь как буфер между странами НАТО и Россией.

«Не является полноценной стороной и Европа, тем более что уровень лидеров её ведущих стран — Шольц, Макрон, Трасс — никакой. Стратегами-тяжеловесами там не пахнет», — отмечает Ашимбаев.

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По его мнению, пытаться договариваться можно только с Вашингтоном.

«Но там известная проблема в интеллектуальной неадекватностиДжо Байдена и Камалы Харрис», — подчеркнул эксперт и добавил, что влияет на это икоррупционные схемы, в которые замешаны члены семьи президента США и киевский режим.

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Казахстанский политолог считает, что первым рубежом, который определит контуры будущих соглашений, могут стать намеченные на ноябрь выборы в Конгресс США.

«Если определённостью не запахнет, то придётся ждать президентских выборов 2024 года и надеяться на возвращение Дональда Трампа как представителя прагматичного крыла американского истеблишмента», — резюмировал Данияр Ашимбаев.

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