Багдад, 12 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в районе Тармия в центре Багдада. Об этом сообщает Shafaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По данным журналистов, утром 12 октября взорвалась гражданская машина, припаркованная у здания местных служб безопасности.

Отмечается, что в результате взрыва ранения получили четыре человека. После того, как на место инцидента прибыла группа бойцов правительственного ополчения «Хашд-аль-Шааби» прозвучал второй взрыв, ранения получили трое сотрудников местной полиции и один офицер ополчения.

По предварительным данным, за нападением стоит спящая ячейка группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).