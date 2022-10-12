Ижевск, , 11:36 — REGNUM Сгоревший автомобиль был обнаружен накануне около деревни Пуро-Можга. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части 37 села Малая Пурга.

Сгоревший автомобиль в Удмуртии vk.com/psch37

На место происшествия была направлена оперативная группа подразделения. В остове полностью выгоревшего автомобиля спасатели обнаружили тело сгоревшего человека. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каменске-Уральском Свердловской области в июне текущего года мужчина погиб, пытаясь отвезти свой автомобиль от горящей рядом машины.