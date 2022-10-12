Сан-Сальвадор, 12 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Сальвадоре обучающиеся вернутся в школы и вузы после нескольких дней перерыва, вызванного прохождением по территории страны тропического шторма «Джулия». Об этом пишет Prensa Latina.

Thommy Карта-флаг Сальвадора

Занятия начнутся 12 октября, за исключением ряда муниципалитетов, пострадавших от погодного явления, где учащиеся пока не могут вернуться в классы.

Министерство образования страны в своем заявлении сообщило, что виртуальное и очное обучение возобновится в государственных и частных школах и университетах, за исключением тех, которые находятся в зонах риска, пострадавших от урагана.

Учеба будет по-прежнему приостановлена в 52 муниципалитетах, где органы гражданской обороны указали министерству образования на «высокий риск» из-за последствий циклона.