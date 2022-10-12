Школы и вузы Сальвадора возобновили работу после шторма «Джулия»
Сан-Сальвадор, 12 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Сальвадоре обучающиеся вернутся в школы и вузы после нескольких дней перерыва, вызванного прохождением по территории страны тропического шторма «Джулия». Об этом пишет Prensa Latina.
Занятия начнутся 12 октября, за исключением ряда муниципалитетов, пострадавших от погодного явления, где учащиеся пока не могут вернуться в классы.
Министерство образования страны в своем заявлении сообщило, что виртуальное и очное обучение возобновится в государственных и частных школах и университетах, за исключением тех, которые находятся в зонах риска, пострадавших от урагана.
Учеба будет по-прежнему приостановлена в 52 муниципалитетах, где органы гражданской обороны указали министерству образования на «высокий риск» из-за последствий циклона.