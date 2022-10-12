Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании 12 октября по инициативе городского правительства в окончательном виде одобрили приостановку действия ключевых положений регионального закона о комплексном развитии территорий (КРТ).

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Таким образом, начало реновации кварталов, застроенных панельными хрущёвками, в Петербурге отложено как минимум до начала 2024 года. За это время в закон должны быть внесены существенные изменения, направленные на защиту интересов жителей домов, подпадающих под КРТ.

Среди приостановленных положений закона — нормы о порядке определения границ территорий жилой застройки, подпадающих под реновацию, о порядке реализации решения о КРТ и о сроках общих собраний собственников квартир в домах, подлежащих реновации. Все эти положения приостановлены до 1 января 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о КРТ был принят Заксобранием и подписан губернатором в июне 2022 года. Документ вызвал массовое недовольство граждан и общественных деятелей, поскольку, по их мнению, не гарантирует защиту прав жителей панельных хрущёвок, подлежащих реновации. Прислушавшись к критике, губернатор предложил приостановить действие некоторых положений закона для их доработки с участием общественности. До начала 2024 года в закон должны быть внесены существенные изменения, учитывающие обеспокоенность жителей Петербурга.

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