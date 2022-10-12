Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге злоумышленники похитили криптовалютчика и совершили у него хищение средств на сумму более 17,2 млн рублей, сообщили 12 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Криптовалюта

Нападение на 36-летнего жители Санкт-Петербурга было совершено днем 23 сентября, однако с заявлением в полицию горожанин решил обратиться лишь 10 октября. По словам мужчины, сентябрьским днем около 15:00 мск у дома 5 по улице Ольги Форш трое неизвестных преступников, применив физическую силу, посадили его в салон автомобиля Hyundai Starex.

Угрожая физической расправой, они потребовали у мужчины деньги и отвезли на автомобильную стоянку к дому 17 по той же улице. Там злоумышленники удерживали потерпевшего до глубокой ночи 25 сентября, после чего избили и похитили 47 тыс. рублей, мобильный телефон и ключи от квартиры.

«24 сентября в 00:50 мск потерпевший прибыл в квартиру по месту жительства, где обнаружил отсутствие банковских карт, с которых были списаны денежные средства, а также хранившихся в ящике компьютерного стола 2 млн рублей и 6 тыс. евро. Материальный ущерб составил 17 204 500 рублей», — рассказали в полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.