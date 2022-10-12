Анкара, , 11:38 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направляется в Астану, где запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает 12 октября агентство Anadolu.

Эрдоган. Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В столице Казахстана турецкий лидер примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Его самолёт вылетел из Анкары в Астану в 08:40 по местному времени (совпадает с московским), говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Эрдоган обсудят в Астане предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по ситуации на территории б. УССР.

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