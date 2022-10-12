Благовещенск, 12 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Износ отрезка теплосетей в Райчихинске Амурской области составил свыше 100%. Заменить ветхие трубы через суд потребовала прокуратура города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

Onf.ru Трубы

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Протяжённость аварийного участка составляла 388 метров. Суд встал на строну прокуратуры и работы были проведены. Иск подавался в адрес администрации города.

«В целях исполнения решения суда администрацией города проведена закупка, по результатам которой заключен контракт на выполнение работ по замене сетей. Работы завершены, решение суда исполнено», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, за полмесяца в январе 2022 года в Амурской области случилось 60 коммунальных аварий. В том числе 26 ЧП были зафиксированы в системе отопления.