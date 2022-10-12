Москва, 12 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» и движение #МЫВМЕСТЕ объединились для помощи семьям мобилизованных. Речь идет обо всех видах поддержки — от бытовой до юридической и психологической

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и #МЫВМЕСТЕ создадут совместные штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Помощь будут оказывать в формате «одного окна» — поступающие в штаб заявки от семей будут распределять между волонтёрами и в режиме реального времени отслеживать их исполнение.

Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Дарья Лантратова напомнила, что с первых дней частичной мобилизации на базе общественных приёмных и Штабов общественной поддержки партии начали работу Центры помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО.

«В общественные приёмные уже поступило более 7 тысяч заявок. Люди обращаются за юридической помощью, просят помощи с оформлением документов, спрашивают о порядке предоставления различных субсидий. Поступают запросы бытового характера — кому-то нужно отвести детей в кружки, кому-то нужна помощь по уходу за пожилыми людьми. Наши региональные отделения провели огромную работу по координации с органами исполнительной, региональной, местной власти и отработали уже множество конкретных вопросов. Сегодня нам необходимо выработать системный подход к работе с людьми, чтобы эта помощь была ещё более эффективной и оперативной. А людям не приходилось думать о том, куда обратиться, чтобы они знали и чувствовали, что эта помощь рядом», — отметила Дарья Лантратова.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев напомнил, что оставить заявку на оказание помощи уже можно по телефону горячей линии 88 002 003 411.

«Наше ключевое направление работы — адресная помощь семьям. Закончить ремонт, отвезти детей в школу, поздравить с днем рождения родителей мобилизованных. Какие-то обязанности возложены на мужчину. Он уехал на фронт, а эти обязанности кто-то должен помочь выполнить. Тогда у семей — а таких в стране около полумиллиона или миллион, если вместе с родителями - появляется уверенность в завтрашнем дне. Мы запустим длительное сопровождение семей, закрепим за каждой конкретных людей, чтобы закрывать возникающие потребности», — сказал он.

Начальник управления регионального взаимодействия Росмолодёжи Екатерина Богомаз сообщила, что волонтёры «Мы вместе» собирают просьбы о том или ином виде помощи семьям непосредственно от военнослужащих, а также через органы соцзащиты.

«Сейчас важная задача — консолидировать усилия и продемонстрировать нашим защитникам, что мы в период их отсутствия можем поддержать их родных. Семьям показать, что у них есть надёжное плечо. И чтобы каждый человек, который может или хочет каким-либо образом оказать помощь, смог найти место, где это сделать», — подчеркнула она.

Как рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, активисты организации уже начали работу в региональных штабах по социальному сопровождению семей мобилизованных в 17 регионах — Нижегородской, Самарской, Ивановской, Костромской, Московской, Смоленской, Иркутской областях, ХМАО, Башкирии, Севастополе и других. Они отрабатывают возникающие у мобилизованных и их семей вопросы непосредственно с региональными властями.

В заключении Дарья Лантратова также сообщила, что «Единая Россия» запустит мониторинг цен на экипировку для военнослужащих.