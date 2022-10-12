Ереван, , 11:31 — REGNUM Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле армянских позиций на границе. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь армянского военного ведомства Арам Торосян.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«12 октября в 00:20 (23:20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы», — написал Торосян.

Он отметил, что в результате ответных действий армянских военных огонь был прекращён. Сейчас ситуация относительно стабильная. С армянской стороны потерь нет, сообщил Торосян.

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