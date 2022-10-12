Ереван, 12 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле армянских позиций на границе. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь армянского военного ведомства Арам Торосян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«12 октября в 00:20 (23:20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы», — написал Торосян.

Он отметил, что в результате ответных действий армянских военных огонь был прекращён. Сейчас ситуация относительно стабильная. С армянской стороны потерь нет, сообщил Торосян.